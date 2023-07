VIDÉO - Au Royaume-Uni, le retour en force des trains à vapeur

La première locomotive à vapeur a été mise en circulation, il y a plus de deux siècles au Royaume-Uni. Aujourd'hui, plus de 120 entreprises remettent ces engins sur les rails et permettent à tous de profiter de ce patrimoine. De nombreux bénévoles contribuent à ce trajet.

Un héritage ferroviaire qu'il faut préserver. Une vingtaine d'ingénieurs et de mécaniciens travaillent dans un atelier. La restauration de certaines locomotives prend plus de 10 ans. La machinerie est ancienne et parfois capricieuse. Pour un modèle de 1895, la réparation est corsée. Des machines qu'il faudra par la suite bichonner.