REPORTAGE - Allemagne : embarquez à bord de la mythique Trabant, emblème de l'ex-RDA

Sa Trabant 601 sillonne les routes depuis 20 ans, sans accro. Facile à réparer et à entretenir, elle lui a coûté 700 euros. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui l'a poussé à choisir ce modèle. "Je peux tout réparer tout seul. Si le moteur se casse, je peux le sortir tel qu'il est et le poser à côté. Il est robuste et facile à entretenir", ajoute-t-il. Pour trouver des pièces et des conseils, il peut compter sur ses amis passionnés de Trabant. Ils sont une vingtaine à se réunir une fois par mois pour échanger sur leur passion.