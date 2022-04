Aux confins des Baronnies provençales : le village de Montbrun-les-Bains

On y grimpe comme dans un village de montagne, mais il est avant tout provençal. À la lumière du matin, Montbrun-les-Bains (Drôme) respire l'air pur et il jouit de la chaleur du sud. Gérard Chappon habite dans les hauteurs de ce village médiéval depuis toujours. La rue du Beffroi est la plus typique du vieux Montbrun.