Aux sources du Nil en Ouganda

Alors, pour le savoir, partons et sillonnons les pistes, des rubans de latérites qui du lac Victoria se lancent vers le nord. Et en tête, on trouve les trois lettres qui forment le mot Nil. En suivant ses sources, nous découvrons un pays : l'Ouganda. Nous nous rendons à Jinja, deuxième plus grande ville du pays, poumon économique tenu par les Indiens arrivés à la fin du XIXe siècle avec les Britanniques pour y construire des chemins de fer.