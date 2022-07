Aventure fraîcheur dans les grottes du Tarn

Il est temps de descendre : 75 mètres de descente pour découvrir une immense cavité remplie de stalagmites. Nous laissons les visiteurs en 1897 pour revenir en 2022. Car pour découvrir la grotte d'une manière moins périlleuse, il existe un autre système bien plus actuel. Et lorsque les portes s'ouvrent, la réaction est immédiate : "on a l'impression d'entrer dans une cathédrale naturelle" ; "c'est impressionnant la hauteur des stalagmites".