Balade nostalgique : en "Picasso" dans les Ardennes

Pour faire rouler le train, une équipe de bénévoles est à l'œuvre. Le peintre utilise ses pinceaux, l'autorail Picasso, lui, a ses mécanos, surtout pour le vieux moteur diesel parfois capricieux. La mécanique n'a aucun secret pour Jean-Paul, passionné par l'univers. Par ailleurs, l'association existe depuis plus de 30 ans et entretient une dizaine d'anciennes machines de la SNCF. Pour Rémy et Michel, c'était un rêve d'enfant. Mais pour eux, le vrai plaisir, c'est quand des passagers montent à bord pour un voyage dans le temps.