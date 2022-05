Balade nostalgique : la Bourgogne à solex

Après une montée sportive, une pause s'impose. Les reliefs se dévoilent aussi. Aux commandes d'un solex, on découvre la région autrement. Et après avoir admiré le terroir, il est maintenant temps de le savourer. Loin de la ville et de la vitesse, la virée en solex impose son tempo. Une flânerie à travers les vignobles où le temps ne semble pas avoir son emprise.