VIDÉO - Bassin d'Arcachon en hiver : des airs d'île du bout du monde

En cette saison, la plus grande dune d'Europe, haute de 102 mètres sur 3 km de long est quasiment déserte. Sans touriste, le bassin d'Arcachon prend des airs de bout du monde où le temps semble parfois s'arrêter. Pour observer cette tranquillité, Aurélie Chabert aime prendre de la hauteur. Pilote professionnelle, elle survole le bassin toute l'année. Mais l'hiver est sa période préférée. "On ressent moins le tumulte de l'été. Il n'y a personne dans les airs, personne au sol, personne sur l'eau, que nous et les oiseaux. On est des privilégiés. On ressent même le calme du bassin l'hiver. Ça transpire la sérénité", décrit-elle. Un calme qui lui permet d'apprécier chaque détail du paysage qui lui évoque "presque les Bahamas". Des couleurs et des formes qui changent avec les marais, particulièrement autour des cabanes Tchanquées.