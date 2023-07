Berlengas : à la découverte des îles cachées du Portugal

Berlengas a pour joyau le fort Saint-Jean Baptiste et sa vue imprenable à 360 degrés sur l'océan. Quatre siècles que ce bastion résiste aux tempêtes. Aujourd'hui, il n'abrite plus des militaires, mais des visiteurs de passage. Les conditions sont un peu spartiates, mais le prix est imbattable, 15 euros la nuit. Tous les bénéfices permettent à Salomé Machado et à son association des Amis de Berlengas de restaurer le fort. Il a été longtemps la cible d'attaques de pirates et d'envahisseurs.

Finalement, on comprend ceux qui ont choisi de rester sur ce rocher depuis des générations. À la nuit tombée, il redevient le royaume des oiseaux et une poignée de pêcheurs intrépides aux avant-postes de l'Atlantique.