Bien préparer sa voiture avant les grands départs

Pour ce père de famille, il est bientôt l'heure du départ pour les vacances d'été. Il va prendre la direction de la Bretagne en famille, soit près de 2 000 km en aller et retour. Avant de boucler les valises, une révision complète s'imposait. Depuis le début du mois, les rendez-vous s'enchaînent chez le garage de la Forge à Geispolsheim (Bas-Rhin). Après deux étés successifs perturbés par la pandémie, les vacanciers partent plus loin en voiture cette année. Et le planning des garagistes déborde.