Les étangs, l’autre beauté de la Corse

Si l'étang de Diane n'est pas le plus grand en superficie, il est le plus profond. À son embouchure où s'élève une tour génoise, il y a un lieu, une île insolite formée à 70% de coquilles d'huître. Bernard Pantalacci, ostréiculteur et passionné d'histoire, nous sert de guide. Il existe des traces de la présence humaine depuis le Néolithique dans les lagunes. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article.