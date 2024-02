Palmarès des villes : ces communes où la vie est plus belle ou plus moche

Le palmarès 2024 des villes où il fait bon vivre est sorti. Comment fonctionne ce classement ? Quelles sont les villes classées dans le top cinq ? Christophe Beaugrand vous dit tout dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Ça y est ! Le tant attendu palmarès de 2024 des villes où il fait bon vivre est sorti dasn Le Journal du dimanche. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a quelques surprises. Tout d’abord, quelles sont les cinq villes qui figurent en tête du classement ? En première position, et pour la troisième année consécutive, c’est Angers, suivie de près par Bayonne et Biarritz. Anglet arrive quatrième du classement, devant Annecy, qui figurait numéro un, il y a quelques années de cela. Mais comment fonctionne ce classement ? Christophe Beaugrand vous explique tout dans Bonjour ! La Matinale TF1.

De nombreux critères pris en compte

C’est tout un tas de critères qui ont été calculés par l’association "Villes et villages où il fait bon vivre" : la sécurité, l’environnement, la santé, les transports, l’accès aux commerces de proximité, les finances… Le tout confirmé par un sondage d’opinions. En clair, ce sont des critères qui nous parlent à tous dans notre vie de tous les jours.

D’un peu plus près, Angers, qui conserve sa première place pour la troisième fois, est révélatrice d’une nouvelle tendance : les villes moyennes sont globalement en tête. Pendant longtemps, on ne jurait que par les grandes métropoles, cette époque est désormais révolue. Trois villes du Pays Basque sont tout de même sacrées : Bayonne, Biarritz et Anglet, grâce à leur cadre de vie entre mer et montagnes, ainsi que l’aspect gastronomique qu’offre la région.

À Marseille, ce n’est pas plus belle la vie…

Malheureusement pour la capitale française, c’est la douche froide. Pour la première fois depuis que le palmarès existe, Paris ne fait même pas partie des cent premières villes françaises et se classe 103ᵉ. Entre saleté, transports en commun bondés et routes saturées, la "plus belle ville du monde" ne semble pas séduire ses habitants puisqu’en deux ans, elle a perdu pas moins de… quarante places. Mais Paris n’est pas la seule grande ville à dégringoler. Marseille ne figure pas non plus dans le top 100 et arrive en 135ᵉ position.

À noter que la baisse dans le classement de certaines villes peut s’expliquer par un nouveau critère : les impôts fonciers, qui ont bondi de +52 % en 2023 à Paris. A contrario, à Angers, les impôts fonciers n’ont pas augmenté.