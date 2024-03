Ce lieu très prisé des touristes fait payer le coucher de soleil à prix d’or

Désormais, il ne sera plus possible de vivre un lever ou un coucher de soleil sur l'Acropole, en Grèce. Pour en profiter, il faudra débourser 5000 euros pour un groupe de cinq personnes maximum. Les éclairages de Christophe Beaugrand dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Admirer le coucher du soleil sur l’Acropole d’Athènes ou sur les dunes du Pilat. C’est possible, mais il faut débourser des sommes considérables pour avoir accès à ce service très haut de gamme. Christophe Beaugrand se demande donc si on peut privatiser l’astre dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Quand Athènes fait payer le coucher du soleil

Vous avez prévu de partir en vacances en Grèce dans les prochains mois et de visiter la célèbre Acropole. Attention, celle-ci ne sera pas accessible à certaines heures de la journée. Cette mesure, qui sera mise en place dès le mois d'avril, prévoit qu’il ne sera plus possible de visiter la place athénienne au moment du lever ou du coucher du soleil. Ou plutôt, vous le pourrez uniquement si vous êtes prêts à débourser la modique somme de 5000 euros pour un groupe de cinq personnes au maximum. Pour ce tarif, vous avez le droit à un service haut de gamme : guide attitré, visite privée du Parthénon et de cadeaux personnalisés.

Cette mesure, réservée aux très riches touristes, a fait bondir le syndicat des archéologues grecs qui dénoncent avec colère une marchandisation de la culture : "Des VIP pourront profiter du coucher de soleil, au sommet de l’Acropole, tandis que les précaires les regarderont d’en bas". Pour se défendre, le gouvernement grec déclare que ces créneaux n’étaient, de toute manière, pas ouverts au public et qu’il s’agit d’un élargissement des plages d’ouvertures au public…

Ces visites très privées en tout petit comité se déroulent le matin de 7 à 9 heures, et le soir de 20 à 22 heures, d’avril à octobre, "Nous créons un service amélioré qui s’adressera à une clientèle particulière", explique Nicoletta Divari-Valakou, responsable de l’Organisation hellénique pour le développement des ressources culturelles à L’Express.

En France, on paie aussi le soleil

Le plus beau spot pour observer le coucher du soleil sur la dune du Pilat et avoir une vue splendide sur l’embouchure du bassin d’Arcachon, c’est… sur la terrasse d’un hôtel de luxe. De même, à Paris, si vous souhaitez observer la tour Eiffel baigner dans les derniers rayons de l’astre flamboyant, il faut se rendre sur le toit-terrasse du musée du Quai Branly… Mais c’est aussi un espace privé puisqu’un restaurant haut de gamme y est installé et il faut débourser des sommes astronomiques pour réserver ou privatiser le lieu.

Des lieux culturels et historiques sont aussi privatisables, à l’instar du Château de Versailles ou de l’Opéra Garnier. Une manière pour ces lieux, tout comme l’Acropole, d’engranger des revenus supplémentaires qui pourraient profiter à la préservation des sites.