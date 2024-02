Ces villes françaises s’attaquent au surtourisme à coup de quotas

La France est l’un des pays les plus visités du monde. Beaucoup de sites sont pris d’assaut et souffrent du sur-tourisme. Christophe Beaugrand décrypte ce phénomène dans Bonjour ! La Matinale TF1.

La France est l’une des destinations les plus prisées par les touristes du monde entier. Et il n’y a pas que Paris qui est plébiscitée. Le Mont-Saint-Michel est par exemple pris d’assaut. Avec trois millions de curieux qui s'y rendent chaque année, c’est l'un des sites français les plus visités par les touristes, si bien que parfois, voire souvent, il y a des bouchons. Résultat : la visite n’est pas très agréable. Christophe Beaugrand revient sur le phénomène de surtourisme et les mesures envisagées pour l’endiguer dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Ces villes qui ont instauré des quotas

Selon un sondage OpinionWay, 92 % des Français ont déjà constaté les méfaits du surtourisme pendant leurs vacances. D’ailleurs, 52 % des Français sont favorables aux quotas pour les sites touristiques surpeuplés. Certaines villes ont déjà franchi le pas, c’est le cas par exemple de Venise, écrasée par le tourisme, qui instaure une taxe pour dissuader les visiteurs. La Cité des Doges a également annoncé l’interdiction pour les groupes de touristes de s’arrêter sur les ponts ou dans les rues afin de ne pas gêner la circulation. Cette mesure sera effective dès le mois de juin prochain.

À Marseille, les quotas ont déjà été mis en place, notamment pour gérer l’afflux des touristes. Ainsi, les accès de la Calanque de Sugiton sont limités à 400 visiteurs par jour depuis deux ans déjà. Les touristes (ou les locaux) doivent ainsi réserver pour se rendre sur les lieux. Que l’on se rassure, c’est gratuit. Avant l’instauration de ce quota, les touristes étaient six fois plus. Même dispositif pour l'Île-de-Bréhat, dans les Côtes-d'Armor, où la limite est de 4 700 personnes par jour pendant la période estivale.

Une solution pour lutter contre le surtourisme ?

Philippe Gloaguen, cofondateur du Guide du Routard, interrogé dans Bonjour ! La Matinale TF1 rappelle que la mesure la plus simple pour lutter contre le surtourisme est toute simple : éviter de se rendre dans les lieux déjà bondés. "Au lieu de se rendre sur la côte d’Azur ou en Corse, l’été, tentez de visiter l’Auvergne qui est un lieu absolument extraordinaire pour des randonnées pédestres et se reconnecter avec la nature". Une autre région française à visiter durant la saison estivale ? La région Nord-Pas-de-Calais qui possède de nombreuses plages et peu de touristes. Résultat : il est plus simple de se baigner et la vie est moins chère. Certes, l’eau est plus froide. Faire le choix de choisir une destination moins prisée, c’est aussi l’occasion de découvrir d’autres régions de France. On estime que 90 % du pays souffre de sous-tourisme.