Et si vous partiez à la découverte de la route du mimosa ?

Envie de vacances d'hiver en dehors de la montagne ? Partez à la découverte des mimosas en fleurs dans leur environnement naturel, au sud de la France. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Julie Toméi nous fait découvrir la plus grande forêt de mimosas d'Europe.

Ce n’est pas que la saison des vacances scolaires, c’est aussi la saison des mimosas. Et pour les amoureux de ces fleurs qui sentent le bon, le soleil et la douceur de vivre à la méditerranéenne, Julie Toméi nous propose de prendre la direction du Sud dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Des balades dépaysantes à découvrir en solo ou à deux

C’est en France que l’on trouve la plus grande forêt de mimosa d’Europe. En effet, le massif du Tanneron, sur la Côte d’Azur, regorge non seulement de mimosa cultivé, mais aussi de mimosa sauvage et le mois de février est la période idéale pour le visiter. Attendez-vous à découvrir 5 200 hectares recouverts d’un manteau jaune et, pour les adeptes de randonnées, il y a une trentaine de kilomètres de sentiers balisés. Des sentiers à parcourir à pied ou à vélo, avec en prime une vue sublime puisque le massif culmine à 360 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et c’est gratuit !

Si marcher des kilomètres n’est pas trop votre tasse de thé, sachez qu’il est possible de découvrir les champs de mimosa à bord d’une Citroën 2 CV au côté d’un guide. Une journée coûte 100 euros par personne. Au programme : rencontre avec les mimosistes et dégustation de produits à base de mimosa. C’est le meilleur moyen pour remonter le temps, direction les années 70 et profiter d’une escapade en amoureux digne d’un film des années 70.

Sur la route du Mimosa

Cette route s’étire sur 130 kilomètres et traverse huit communes de la Côte d'Azur, du Var et des Alpes-Maritimes, en passant par Bormes-Les-Mimosas, Sainte-Maxime, Mandelieu-La-Napoule pour finir dans la capitale du parfum, à savoir Grasse. C’est l’occasion de découvrir les ateliers des grands parfumeurs, tels que Fragonard qui ouvre leurs portes et vous dévoile quelques secrets de fabrication. Un bon plan, car c’est gratuit.

Une fleur qui vient de loin

Si le mimosa est l’emblème de la Côte d’Azur, cette fleur est pourtant originaire d’Australie. C’est la raison pour laquelle elle fleurit en hiver, car elle a gardé son ADN austral. Elle a été rapportée en Europe au XVIIIᵉ siècle par un explorateur anglais. La légende raconte que ce sont les aristocrates britanniques, en villégiature sur la Riviera française, qui ont embarqué le mimosa dans leur bagage. S’il n’est arrivé qu’à la fin du XIXᵉ siècle sur la Côte d’Azur, le mimosa est aujourd’hui un très grand enjeu économique pour la région. Il ne reste plus qu’une vingtaine de producteurs de mimosa sur la côte et leur production est exportée dans toute l’Europe.