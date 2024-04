Imprévus, planification... comment ne pas rater ses vacances ?

Nombreux sont les Français qui se mettent la pression avant les vacances. Parfois, nos séjours ne se passent pas toujours comme prévu. Les conseils de Benjamin Muller pour faire en sorte que vos vacances se passent le mieux possible.

La période des vacances scolaires a (re)commencé ! Après la zone C (région parisienne, Occitanie) depuis vendredi dernier, c’est bientôt au tour de la zone A ce vendredi 12 avril (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers) de partir en vacances. La zone B (Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg) devra patienter jusqu’au 19 avril. Il est donc l’heure pour certains de commencer à boucler les valises pour partir quelques jours. Seulement, les imprévus existent et portent bien leur nom. Mais est-ce réellement dramatique de rater ses vacances ? Benjamin Muller fait le point dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Ne vous y prenez pas à la dernière minute !

Beaucoup se mettent la pression avant le moment tant attendu et fantasmé de partir en vacances. Mais parfois… elles ne se passent pas comme prévu. "Lors de nos vacances au Mexique, ma fille de 18 mois à l’époque avait eu une grosse bronchite. De plus, il avait fait un temps pourri tout le long du séjour. Mais lorsque le soleil s’était enfin levé et que ma fille allait mieux, j’ai attrapé une intoxication alimentaire", raconte Amandine, une téléspectatrice de Bonjour !. Forcément, partir en vacances n’est pas sans risque et n’exclu en rien les désagréments du quotidien. Lorsqu’on liste les ratés de nos congés, il y a d'abord ceux qu’on ne maîtrise pas : la météo, la maladie, la valise qui n’arrive pas une fois le vol terminé, le logement insalubre, etc.

Néanmoins, il existe des moyens de nous éviter des soucis lors de nos vacances. Par exemple, il est recommandé de ne pas s’y prendre à la dernière minute, aussi bien pour les réservations que pour le bouclage des valises qui pourrait nous faire facilement oublier de glisser la crème solaire ou le spray anti-moustique. Aussi, il est fortement conseillé de choisir avec qui vous allez vous envoler. En effet, partir avec des amis que l’on ne connaît pas assez peu s’avérer problématique durant le séjour, créant ainsi de fortes tensions.

Comment déconnecter du travail lors de nos vacances ?

Pour autant, si l’on peut avoir tendance à penser que tous les Français partent au moins une fois en vacances dans l’année, détrompez-vous : un Français sur deux reste chez lui durant ses congés. Les causes sont diverses. Bien évidemment, la première raison de ce non-départ en vacances est avant tout économique. Néanmoins, il arrive que d’autres fassent tout simplement le choix de ne pas partir avec une trop grosse peur de l’imprévu, un confort de routine, la difficulté de couper avec le travail, etc.

En effet, être productif le reste de l’année peut empêcher au salarié de ne pas se préoccuper de son travail durant quelques jours. Pour couper au mieux, il est déconseillé d’emporter avec soi un quelconque outil de travail (ordinateur, téléphone professionnel, etc.). Vous pouvez aussi prévenir en amont vos collègues de votre absence, en leur spécifiant que vous ne répondrez à aucun appel.