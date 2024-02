Où partiront en vacances les Français l'été prochain ?

L'année 2023 est celle de la reprise du tourisme un peu partout dans le monde. Le montant total des réservations de voyage pour la plateforme Booking.com s'élève à 150 milliards de dollars. Maud Descamps revient sur ce record et les destinations phares des Français dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les plateformes de réservations n’ont pas de problème de trésorerie. En effet, le site Booking.com a annoncé que le montant des réservations pour l’année 2023 a atteint 150 milliards de dollars. Booking.com n’est pas la seule plateforme de réservation à connaître un rebond exceptionnel. Expédia a annoncé des réservations en hausse 10 % et Airbnb, une augmentation de 17 %. C’est un record et ce chiffre indique la reprise du tourisme. Le décryptage de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Quelles sont les destinations préférées des Français ?

C’est en Europe que les Français voyagent le plus, puisqu’ils sont 40 % à rester sur le continent pour les vacances. L’Espagne et la Grèce sont les destinations les plus plébiscitées. La particularité de ces pays ? Les séjours coûtent moins cher que d’autres destinations comme l’Italie. Quand les Français sortent du continent, ils traversent la Méditerranée pour poser leurs valises au Maroc. Le pays a connu une année record en 2023, malgré le puissant séisme qui a ravagé l’ouest ce dernier.

Pour ce qui est des voyages plus lointains, les Français plébiscitent la République dominicaine, la Thaïlande et le Mexique, mais aussi les pays des DOM-TOM.

Quid de 2024 ?

Voyager coûte de plus en plus cher. En effet, le prix moyen du billet d’avion a explosé en 2022, conséquence de la pandémie. Selon la direction générale de l’aviation civile, il a connu une augmentation de 21,7 % par rapport à 2021. En 2023, son prix a connu une hausse de 8,6 %. Cependant, les Français continuent de sacraliser les vacances et surtout « tout le monde s’est habitué aux nouveaux prix du marché… et ont arrêté de comparer avec les tarifs pré-Covid », précise Myriam Tord, conseillère chez Versailles Voyages chez nos confrères de l’Écho Touristique.

Selon l’Observatoire des vacances des Français, les destinations préférées des Français seront le même pour l’été 2024. Les estivants à la recherche de soleils, d’aventures et plages se rendront du côté de la Grèce, de l’Italie et de l’Espagne principalement. Toutefois, beaucoup préféreront rester en France métropolitaine pour partir à la découverte de l’Hexagone. On a tendance à l’oublier, mais il n’est pas nécessaire de partir loin pour se sentir dépayser.