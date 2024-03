Où se rendre en France pour observer la parade nuptiale des flamants roses ?

C'est la saison de la parade nuptiale des flamants roses. Pour les observer, rendez-vous dans le Parc ornithologique de Pont de Gau en Camargue. Découvrez les bons plans de Julie Tomeï dans Bonjour ! La Matinale TF1

Nouveau plumage, chorégraphies en trois temps, révérence, cris et chants en continu. Le flamant rose se donne pour séduire les femelles. Ce rituel de séduction a lieu pendant la parade nuptiale et c’est justement la bonne période pour observer ce spectacle de la nature. Julie Tomeï vous livre quelques bons plans pour contempler cette parade amoureuse dans Bonjour ! La Matinale TF1.

La Camargue, une terre de flamants roses

Les flamants roses sont des grands voyageurs. Ils posent leurs longues et élégantes échasses en Turquie, Italie, au Maghreb, en Espagne, mais on peut aussi les observer en France. Eh oui ! Nous sommes l’un des pays qui comptent le plus de flamants roses dans le monde puisqu’on estime qu’il y en aurait 50 000 sur nos terres. C’est en Camargue que l’on trouve la plus grande concentration. Direction le parc Ornithologique de Gau, non loin des Saintes-Maries-de-la-mer. Le tarif de l’entrée et à 8 euros. Cet espace naturel de 60 hectares offre la possibilité de se promener et d’observer la faune et la flore de Camargue et de photographier de nombreux oiseaux puisqu’on compte environ 200 espèces… dont des flamants roses si près que l’on pourrait presque les toucher.

La Camargue regorge d’étangs autour desquels les flamants roses aiment se positionner. Et si vous aimez les atmosphères romantiques dignes d’une ROM-COM, pourquoi ne pas s’offrir une balade à cheval pour partir à la rencontre de ces oiseaux ? Rassurez-vous, les flamants roses et autres volatiles ne sont nullement effrayés par les cheveux. Vous pouvez donc vous promener sans peur pour 25 euros (au minimum). Le petit plus ? Il n’est pas impossible de croiser des taureaux, histoire de compléter la carte postale.

Les flamants roses, une espèce menacée ?

Ces élégants volatiles étaient, en effet, menacés jusque dans les années 60. Aujourd’hui, l’espèce se porte bien toutefois, les chercheurs et les associations de protection proposent aux particuliers de contribuer au bien-être des flamants roses en adoptant l’un d’entre eux. Le parrainage coûte entre 25 et 100 euros. Il est possible de choisir son oiseau, son sexe, lui donner un nom. En contrepartie, le parrain ou la marraine a la possibilité de connaître tous les déplacements et voyage du volatile, car ce dernier est équipé d’une bague.

Pourquoi les flamants roses sont roses ?

C’est peut-être une question que vous vous posez. La réponse est simple : c’est l’alimentation. Leurs plumes, leurs becs et même leurs pattes sont roses pour une raison : leur alimentation. En effet, ils ne naissent pas rose, ils le deviennent, car ils se nourrissent essentiellement de petits crustacés appelés Artemia Salina et d’une algue rose (Dunaliella salina) que l’on trouve dans les lagunes et dans les marais salants. D'ailleurs, les flamants roses privés de leur habitat naturel peuvent redevenir gris.