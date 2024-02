Partir à Venise sans quitter la France, c’est possible grâce à ces trois villes

Venise est la destination numéro un des couples pour des vacances en amoureux. Les gondoles, le romantisme à chaque coin de rue. C'est aussi cher et bondé. Julie Toméi vous propose trois alternatives françaises dans Bonjour ! La Matinale TF1 pour se sentir comme à Venise.

Venise, capitale mondiale de l’amour. Ses gondoles, ses canaux, la dolce vita et le romantisme à tous les coins de rue. Mais, Venise, c'est aussi une ville écrasée par le sur-tourisme et une ville qui coûte très cher. Il faut compter en moyenne 230 euros pour une nuit d’hôtel. Alors oui, l’amour n’a pas de prix, mais en période d’inflation, on ne dit pas non à quelques économies, surtout lorsqu’on sait que certaines villes françaises possèdent exactement le même charme que la ville italienne. Julie Toméi pense aux amoureux et livre trois destinations romantiques dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Martigues, la Venise provençale

Des canaux, des maisons colorées, à cheval sur la mer Méditerranée et l’étang de Berre, Martigues a les pieds dans l’eau et offre ce charme pittoresques des anciens villages de pêcheurs. Surnommée la Venise provençale, cette ville a fasciné de nombreux peintres, notamment Delacroix. Habitée par 48 000 âmes, Martigues est un coin de paradis pour les amoureux. Pour un café en terrasse, sur le port, face à l’eau, c’est entre 1 et 2 euros. Par jour, vous ne débourserez pas plus de 70 euros par personne.

La petite Venise de Colmar

Le Grand Est est surtout une destination prisée pour les vacances de fin d’année, principalement pour la beauté de ses marchés de Noël. Mais, saviez-vous que la ville de Colmar possède un secteur pittoresque qui ressemble à s’y méprendre à Venise ? D’ailleurs, il s’appelle la petite Venise. Il se trouve dans le quartier de la Krutenau, au sud du centre historique de la ville. C’est l’occasion de s’émerveiller devant l’enfilade de maison à colombage, les canaux, les petits ponts et profiter d’une promenade en barque sur la Lauch. Le prix ? 8 euros contre 90 euros la gondole à Venise ! D’ailleurs, un week-end à Colmar, coûte 75 euros par jour et par personne. De quoi réfléchir à deux fois avant de booker ses billets d’avion pour l’Italie.

Annecy, la Venise des Alpes

Canaux, ruelles médiévales, petits ponts adorables, le lac bleu-vert qui parcourt la vieille ville. Annecy est une ville au charme authentique qui vous offre également une vue sublime sur les montagnes alentours. La ville de Rhône-Alpes cultive sa ressemblance avec sa cousine italienne puisqu’elle organise chaque année un festival vénitien. Mondialement réputée, Annecy attire 3 millions de visiteurs par an, soit 10 fois moins que Venise.