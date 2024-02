Seriez-vous prêt à être pesé avant d’embarquer dans votre avion ?

Des compagnies aériennes réfléchissent à peser leurs passagers avant qu’ils ne montent dans l’avion. Objectif, répartir le poids total de l’avion dans l’appareil pour économiser du carburant. Une expérience déjà mise en place par la compagnie finlandaise Finnair.

Un litre de kérosène consommé par un avion correspond à 3 kg d’équivalent CO2. La consommation de carburant coûte très cher aux compagnies aériennes tant sur le plan financier que climatique. Or, plus les avions de ligne sont légers, moins ils consomment. Au moment du décollage, par exemple, les moteurs nécessitent davantage d’énergie.

Résultat, les compagnies aériennes cherchent de nouvelles techniques pour alléger les cabines. Après des règles drastiques sur les bagages, certaines s’attaquent au poids des passagers. Comme l’explique Christophe Beaugrand dans Bonjour ! La Matinale TF1, la compagnie nationale finlandaise Finnair vient d’annoncer le lancement d’une étude de trois mois à l'aéroport d'Helsinki. Objectif, proposer de peser ses passagers avant d’embarquer à bord de ses appareils. La compagnie explique vouloir "collecter suffisamment d’informations pour mieux répartir les passagers en fonction de leur poids".

Volontaires et anonymes, ces pesées garantissent la sécurité et la confidentialité des voyageurs. Jusqu'à présent, seuls les pilotes disposaient du détail du poids de l'avion : le carburant embarqué, le fret, la restauration à bord, les réservoirs d'eau, les bagages et des passagers.

Payer en fonction de la corpulence ?

Cette initiative n’est pas une première. Dans la zone Pacifique, des compagnies aériennes des Samoa, de Nouvelle-Zélande ou de Thaïlande imposent des grilles tarifaires en fonction du poids des passagers. D’autres imposent aux voyageurs obèses de réserver deux sièges au plein tarif. Si certaines veulent combattre l’obésité, d’autres invoquent la sécurité aérienne. Des compagnies low-costs, y compris européennes, ont déjà provoqué des scandales en refusant de faire monter des passagers obèses dans leurs cabines.

Air France, par exemple, reste transparent sur la question. La compagnie précise sur son site le tour de taille maximal autorisé pour s'installer dans ses différents sièges (135 cm en cabine Economy et Premium Economy moyen-courrier, 150 cm en Business moyen-courrier et Premium Economy long-courrier et 200 cm en Première et Business long-courrier).

Les personnes corpulentes qui voyagent en économique sur un vol long-courrier peuvent réserver un siège supplémentaire. La compagnie leur accorde une remise de 25 % et une exemption de toutes les taxes sur le deuxième siège.