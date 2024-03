Vacances illimitées : seriez-vous prêts à vous laisser tenter par ce concept venu des États-Unis ?

Des entreprises françaises se mettent à suivre un concept américain pour les vacances à volonté. Le principe est simple, les salariés choisissent le nombre de semaines qu'ils prennent par an et la période où ils vont les prendre. Benjamin Muller nous décrypte cette nouvelle pratique dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Apparu dans les années 90 aux États-Unis, le concept des vacances à volonté commence à faire son petit bonhomme de chemin en France. Il permet aux employés de prendre autant de congés qu’ils le souhaitent et quand ils le veulent. Décryptage de Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Un concept basé sur la confiance mutuelle

Des vacances illimitées, quand on veut ? L’idée a de quoi séduire. Venu des États-Unis et popularisé par des grosses entreprises comme Netflix ou encore Microsoft, ce concept a traversé l’Atlantique et a été adopté par quelques entreprises françaises, même s’il reste encore très marginal. Seulement une dizaine d’entreprises le proposent. Le principe ? Les employés choisissent le nombre de semaines de congés qu’ils prennent chaque année et la période à laquelle ils souhaitent les prendre.

Bien sûr, il y a une condition. Pour pouvoir prendre leurs vacances, les employés doivent avoir rempli tous leurs objectifs. Ceux-là sont évalués aux rendus et non pas au temps passé dans l’entreprise. L’intérêt de ce concept, très en vogue dans la Silicon Valley, est double : satisfaire les salariés, mais aussi les responsabiliser. Les congés offrent donc la possibilité de voyager plus, d’équilibrer la vie professionnelle et la vie personnelle et de passer plus de temps avec leurs enfants.

Anikop, une société éditrice de logiciels de gestion d'entreprise, a mis en place ce système de congés illimités en 2021. Pour son directeur, Nicolas Perroud, "c’est une vraie réussite depuis trois ans. C’est une souplesse administrative et c’est une marque de confiance auprès des salariés". L’autonomie offerte aux bénéficiaires repose donc sur la confiance mutuelle.

L’inconvénient des congés illimités ?

Pour les psychologues du travail, le risque est le même que le télétravail. Les salariés qui se voient proposer les vacances à volonté, se mettent davantage de pression de peur d’être accusés d’abuser des congés. Résultat : ils prennent moins de vacances. Cette absence de cadre peut aussi culpabiliser les salariés quand ils disposent d’un nombre de vacances illimitées et ceux-là peuvent se demander, par exemple, s’ils ont véritablement mérité ces congés. Des tensions peuvent aussi apparaître au sein de l’entreprise, lorsqu’un collègue prend trop de congés par rapport au reste de l’équipe.

Par ailleurs, ce concept n’est possible que dans les entreprises qui fonctionnent par projet, ou dans le cadre d’un management par mission. Si le concept est possible dans les métiers du marketing ou de la Tech, il est en revanche impossible, en effet, de proposer ces congés à gogo dans la restauration, les usines ou encore l’hôtellerie.