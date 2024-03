Partir en solo : quand les femmes s’émancipent par le voyage

De plus en plus de femmes franchissent le cap et décident de voyager seules. L'expérience permettrait de se retrouver soi-même et de tester ses limites. Dans Bonjour ! La Matinale, Julie Toméi nous livre ses conseils pour partir seule.

De plus en plus de femmes décident de partir en vacances avec elles-mêmes. Derrière ces voyages solitaires, il y a diverses raisons : la soif de liberté, la quête d’indépendance, l’indisponibilité des proches, mais aussi l’envie de faire des nouvelles rencontres. Julie Toméi revient sur cette tendance des voyages en solo dans Bonjour ! La Matinale de TF1.

Les voyages en mode "girl power"

Voyager en solitaire n’est plus un tabou. D’ailleurs, les femmes franchissent de plus en plus le cap, boostées par les réseaux sociaux, s’imaginant dans la peau de Julia Roberts dans "Mange, Prie, Aime" ou de Reese Witherspoon dans "Wild". Selon l’Organisation mondiale du Tourisme, on comptait, 138 millions de voyageuses solo en 2017, elles étaient 54 millions 3 ans plus tôt.

Selon l’IFOP, 66 % des Françaises disent en faire plus que leur conjoint pour l’organisation des vacances. Elles s’occupent majoritairement des repas, de l’entretien ou du ménage de la location. Alors, partir en solo, pour ces femmes, c’est la libération. Pas de compromis sur la destination, pas de débat sur le programme des vacances. Elles décident de tout, voyagent à leur rythme. Elles sont aussi plus ouvertes à rencontrer de nouvelles personnes, s’immerger totalement dans la culture du pays visité et surtout, elles ont le sentiment de se retrouver, tester leurs limites et gagner de la confiance en elles. Bref, une sorte d’émancipation par le voyage.

Voyager seule, un chemin semé d’embuche

Partir seule, lorsqu’on est une femme, peut faire peur. C’est d’ailleurs la question de la sécurité qui refroidie les élans de voyage en solo pour trois femmes sur dix, selon une étude de l’IFOP pour Tourlane publiée en 2020. Autre préoccupation : le budget. En effet, les vacances en solitaire coûtent plus cher. D’après UFC-Que Choisir, le budget est 53 % plus élevé que des voyages en groupe. Il existe toutefois des solutions pour ne pas payer plein-pot quand on est une femme et que l’on éprouve des envies d’ailleurs. Des plateformes existent pour les aider à trouver un logement. NomadSister permet de séjourner gratuitement chez l’habitante, imitant le coachsurfing, mais uniquement pour les femmes.

La peur de la solitude est aussi un frein pour quatre femmes sur dix. La solution ? Des agences de voyages organisent des voyages en groupe clés en main pour les femmes solo. L’occasion de partir seule, mais accompagnée et de se faire des copines au passage !