Bons plans : les sorties de l'été à prix réduits

Pour elle et ses deux enfants, Delphine a payé l'entrée d'un parc zoologique dans les Yvelines 65 euros au lieu de 79 euros. Une réduction de 14 euros obtenue grâce à un pass proposé par le département, qui est gratuit et donne accès à des réductions sur une centaine de loisirs. La seule condition est de s'inscrire sur Internet. Entre juillet et août, le parc espère ainsi attirer près de 4 000 nouveaux visiteurs grâce au pass.