Bords de Loire : trois lieux insolites pour découvrir la région loin des sentiers battus

Ce vendredi, le journal de 13h vous propose de découvrir les bord de Loire en version originale. Voici, les trois insolites que nous avons repérés, loin des sentiers battus.

Du terroir Saumurois, en Maine-et-Loire, on connait son vin de renom, mais la ville pourrait aussi revendiquer le titre de capitale des liqueurs. Avec modération bien sûr, une équipe de TF1 vous emmène découvrir un distillerie de 1834. Ici, la recette la plus ancienne est à base d'écorces d'oranges amères, obtenue grâce à un savoir-faire qui se transmet depuis près de deux siècles.

Si vous aimez les curiosités locales, direction ensuite le château de Brézé. Tel un iceberg, il y a une partie visible en surface et une autre, plus grande encore, sous la terre. On avance d'abord en contrebas de la forteresse, dans des douves sèches de 18 mètres de profondeur. Dans la roche, on trouve quatre kilomètres de galeries.

Pour finir, partez à la découverte d'un monde de troglodytes. Des champignonnières, des caves, des maisons... vous ne rêvez pas, ce sont bien des grottes dans ces coteaux de tuffeau. L'une d'elles abrite un restaurant. Pour passer à table, on s'engage dans un souterrain. Cent mètres plus loin, voici la salle creusée dans la roche et ses fours à bois. Les stars du menu, ce sont les fouées, de petits pains garnis de rillettes ou de champignons cultivés sur place.