Botswana : dans les pas des premiers hommes

Avec l'immensité du bouche pour horizon, les rêves s'élargissent. Ici, aux confins du désert du Kalahari, à des dizaines de kilomètres à la ronde, il n'y a aucune habitation. Rien, sinon quelques voitures et quelques tentes pour un campement provisoire. Nous allons y passer une semaine et avant de commencer, place aux présentations. Une équipe d'experts et de passionnés avec pour chef de mission, Laurent Bruxelles, spéléologue, géologue, archéologue, et spécialiste des massifs calcaires.