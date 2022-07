Brésil : "l'île du bonheur"

Ilhabela, placée réserve naturelle par l'Unesco, est aujourd'hui un refuge où plus de 1 000 espèces animales cohabitent. Chaque année, de juin, août, on y voit des baleines à bosse. Elles sont venues tout droit de l'Antarctique pour profiter de la chaleur des eaux tropicales. Cet océan est une richesse pour la faune et pour les gens aussi. Comme ceux du village de Bonete, le plus traditionnel de l'archipel. On ne peut d'ailleurs y accéder que par bateau. Pour les 250 habitants du village, la pêche est une tradition qui se transmet de génération en génération.