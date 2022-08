Byblos, cité millénaire et station branchée

Il suffit de pousser les portes de cette cité antique pour deviner qu’ici se cachent mille et un mystères. Byblos est bien plus qu’une ville côtière construite sur une falaise de gré. Notre guide s’apprête à nous livrer les secrets de sa ville. Ici, dix-neuf civilisations ont vécu. Chacune d’elles a laissé une empreinte. Chaque pas et chaque découverte sont un voyage à travers les époques.