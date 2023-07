"C'est la sixième fois qu'on revient" : la forêt des Landes fait le bonheur des vacanciers

Mais cette balade est un peu trop paisible pour les plus aventureux. De nombreux vacanciers décident plutôt de grimper aux arbres. On traverse la forêt landaise en grimpant dans les arbres. Le parc d’accrobranche à Moliets propose des parcours pour tous les niveaux. On peut avoir un peu peur au début, mais on finit toujours par s’amuser. C’est un jeu d’enfant pour les plus jeunes. Les adultes finissent par y arriver en prenant leur temps. Avec ce programme, on finit par dépasser la peur du vide.

Les habitués s’attaquent à des parcours plus impressionnants. Comptez entre 14 et 22 euros par personne. C’est une activité idéale lorsque la météo est capricieuse.