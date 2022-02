Calabre : les villages perchés de l'Aspromonte

Nous avons rencontré Tito Squillaci à Bova, le chef-lieu de la zone de l'Aspromonte. Le dialecte calabro-grec fait partie des minorités linguistiques protégées par l'Etat italien. Commerces, noms des rues et des églises... Tout est indiqué en grec et dans sa version calabraise. Seules quelques centaines de personnes parlent encore ce dialecte aujourd'hui. Artiste et photographe, Valetina Staltari, elle, s'exprime par l'image.