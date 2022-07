Camping-car : nos rencontres sur la route des vacances dans le Luberon

Notre première rencontre a eu lieu dans le village Bonnieux, au cœur du Luberon. Bernard Gils et son fils Vincent, sonneurs de cloches, nous ont fait découvrir l'église du Saint-Gervais et ses huit siècles de piété. Puis, Roland Masset nous a amenés à Lourmarin. L'antiquaire s'y rendait pour une brocante en quête d'inconnus. Ensuite, le chef étoilé Édouard Loubet nous a dévoilé les coins secrets où il s'approvisionne en plantes sauvages pour ses plats. Enfin, le maraîcher Roland Tranchiment nous a fait découvrir son petit paradis, son verger.



