Cap au Sud, un nouveau départ en Martinique

Comme Paul et Stéphanie, plusieurs centaines de familles ont décidé de prendre un nouveau départ sur l'eau et transitent par les Antilles. Dans les montagnes grenobloises où il habitait, le couple était davantage habitué aux doudounes qu'au T-shirt. Paul travaillait dans l'e-commerce, Stéphanie dans un laboratoire pharmaceutique. Ils voulaient attendre leur retraite pour réaliser ce tour du monde, mais la pandémie a précipité les choses. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.