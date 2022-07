Carnet de route au Portugal : les îles de Berlengas

Au petit matin, nous embarquons avec le capitaine Manel. La traversée dure une petite heure. C'est son trajet quotidien depuis près de quinze ans. "Ce que ces îles ont de spécial, c'est l'abondance de la nature. On y trouve très peu de choses, mais c'est une réserve naturelle exceptionnelle", nous confie-t-il. "Je ne me lasse jamais de les voir. J'y retourne tous les jours et quand je demande aux passagers que je ramène s'ils ont aimé, 99,9% des gens me répondent oui", rajoute-t-il. A chaque fois l'excitation des équipiers est largement perceptible quand vient le moment d’accoster.