Castelnou, un panorama sur la Catalogne

Les beaux jours reviennent à peine, les commerces et restaurants rouvrent peu à peu leurs portes. Ici, on met à l’honneur le terroir avec des produits locaux. En bas du village, Bertrand Mistreta et sa femme cuisinent chaque jour du pain d’épice dans leur boutique. C’est une histoire familiale qui a débuté par leur père il y a 40 ans.