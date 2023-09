Ces Français qui ont construit leur petit coin de paradis en République dominicaine

Robert et Michèle ont découvert le village pendant des vacances et décidé de venir s’y installer. D’autres français leur avaient demandé d’ouvrir une boulangerie mais aujourd’hui la clientèle est aux trois quarts dominicaine. Comme les affaires marchent, Michèle peut fermer boutique dès 14h. Avec son mari, ils gagnent 2000 euros par mois et ont ainsi pu se payer une grande villa avec piscine ainsi qu’un jardinier et une femme de ménage payés au salaire minimum. "En France c’est 100 euros si tu gardes la femme de ménage dix heures, là je la paye 100 euros par mois", affirme Michèle.