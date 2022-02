Chili : l'Eldorado des aventuriers

Vous connaissez le snowboard sur la neige, mais au Chili, c'est sur le sable. Cela s'appelle le Sandboard, l'activité incontournable d'Iquique, la plus grande ville du nord du pays. Des vacanciers du monde entier s'y essaient, aidés par des moniteurs très investis. Mais aucune planche ne glisse sans la cire. Ça fait plus de travail qu'à la neige, mais les chutes y font moins mal. Un couple de Suisses ne s'imaginait pas s'amuser autant. La dune du dragon est la plus grande dune de sable du monde, 220 m de haut, deux fois plus que la célèbre dune du Pilat en France.