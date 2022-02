Chili : la magie de la réserve naturelle de Pumalin

Mais pour le parc, le volcan est à la fois une menace et une chance. "Sans le phénomène des volcans, le paysage serait beaucoup plus plat. Il n'y aurait pas toutes ces montagnes abruptes et dramatiques qui rendent tout cet environnement si beau", explique Erwin. Au bord du cratère, une crête est l'endroit le plus fréquenté par les visiteurs. "C'est magnifique. Ça m'apaise de voir comment la nature peut renaître", confie une jeune femme.