Chine : l’architecture sans limites

Bâtir même en plein cœur d'un site classé. Un gigantesque ascenseur extérieur est niché dans une forêt unique au monde. Il fait sensatio. Encore une fois, c'est le plus haut, le plus grand et le plus rapide du monde. Derrière l'attraction, Jie Liu, responsable ascenseur Parc Wulingyuan, nous révèle les coulisses de cette prouesse technique. "Ça, c'est la machine d'attraction. Actuellement, la plus grosse au monde. Elle peut soulever jusqu'à 5 tonnes", explique-t-il, soit 5 fois plus lourd qu'un ascenseur public classique.