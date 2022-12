Chine : les Tulou, étonnantes maisons rondes classées au patrimoine de l'Unesco

C'est une curiosité dont la Chine a le secret. Dans le sud-est du pays, vous pourrez apercevoir des maisons rondes uniques au monde. On les appelle les "tulous", littéralement des maisons de terre. Ces maisons sont avant tout des forteresses. Elles ont été construites entre le XVᵉ et le XXᵉ siècles par le peuple Hakka. Ces bâtisses les protégeaient des envahisseurs, avec leurs murs de plus d'un mètre d'épaisseur et quelques ruses.