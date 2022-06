Chine, vertige dans le ciel de Canton

Chaque matin, toute l'équipe contrôle les installations. Depuis son ouverture en 2021, l'attraction n'a enregistré aucun accident, seulement un client un peu sensible. Un succès malgré l'épidémie de Coronavirus. Près de 700 personnes viennent ici chaque jour pour tester cette activité. Le prix non plus ne refroidit pas les clients, il faut compter au minimum 68 euros. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article.