Cilento : l'Italie loin des touristes

C'est une région préservée, authentique, où la nature et l'histoire ont façonné cette partie du Bassin méditerranéen. Le Cilento, situé à une heure et demie au sud de Naples, est peu connu. Il est pourtant doté de sites parmi les plus remarquables de l'Europe. Comme celui du Paestum, autrefois Poseidonia. Ce site est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'Unesco, car il est unique en Europe. Les temples sont très bien conservés, car les Romains les avaient réhabilitées, puis Paestum a été délaissé. Pour redécouvrir ce trésor, il faudra attendre le 18e siècle.