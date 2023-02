VIDÉO - Les mille et une couleurs de la Martinique, l'Île aux fleurs

Sabine Rierny est soigneuse, mais aussi passionnée de faune et de flore. Elle donne son petit-déjeuner à une tortue mâle de 37 ans. L'animal figure parmi l'un des plus gros du monde. Il est originaire d'Afrique et pèse 60 kilos.

Au bord de la mer des Caraïbes, cet écrin de verdure est un refuge pour une cinquantaine d'espèces animales. Les Tamarins empereurs doivent leur nom à Guillaume II, l'allemand aux célèbres moustaches. Ces primates côtoient une petite colonie de flamants roses.