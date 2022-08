Comment sont attribués les labels touristiques ?

Si certains collectionnent des labels plus ou moins connus, d’autres donneraient tout pour obtenir le plus prestigieux. Saint-Lizier, dans l’Ariège, a longtemps appartenu au cercle très fermé des plus beaux villages de France avant d’être déclassé il y a dix ans.

Contrairement à son prédécesseur qui avait renoncé à investir dans les travaux, le nouveau maire souhaite récupérer le titre à tout prix et il voit les choses en grand. "Cette place sera libérée totalement des voitures stationnées. Autre axe d’amélioration, l’éclairage public. Le goudron va être remplacé par des pavés et on va rénover les façades qui donnent sur cette place", explique-t-il.