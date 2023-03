VIDÉO - Comment Villard-Reymond, l'un des plus hauts villages de France, reprend vie

Hormis les côtés attrayants, le village ne présente pas encore toutes les commodités de la vie citadine. En effet, le village n'a pas encore d'école et il faut compter 30 minutes pour trouver la boulangerie la plus proche. Malgré tout, il y a de nouvelles constructions et de nouveaux arrivants. Une très bonne nouvelle pour le maire. Dans quelques mois, la salle polyvalente du village sera rénovée. Elle servira de médiathèque et de lieu de rencontre pour les jeunes de Villard-Reymond.