Conque : la perle des Bahamas

Mais les pêcheurs doivent s'éloigner de plus en plus loin des cotes pour en pêcher. Pour limiter son exploitation, le gouvernement a interdit de le pêcher avec des bouteilles. La conque ne se capture pas non plus au casier et au filet. Il faut la repérer dans la végétation marine à trois ou quatre mètres de fonds en apnée. Elles sont de plus en pus difficile à trouver. Pour une journée normale, les pêcheurs gagnent en tout 60 dollars, leur seul revenu.