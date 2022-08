Corail : le trésor des Bahamas

À 80 km des côtes de la Floride, Grand Bahama est un réservoir de biodiversité. D'immenses forêts et des mangroves s'étendent, protégés par la troisième barrière de corail la plus longue au monde. Des récifs délicats et fragiles jouent un rôle essentiel, car ils abritent la vie. Sur cette île, nous avons suivi des scientifiques bahaméens engagés pour protéger leur environnement.