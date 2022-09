VIDÉO - Corse : le GR20, l'un des plus beaux sentiers de France

C'est un chemin qui tutoie les nuages et domine la mer Méditerranée. Un rêve de marcheurs, où les lacs se nichent contre les parois de granite. Avec ses 15.000 mètres de dénivelé positif, des cols à plus de 2000 mètres d’altitude, le GR20 serpente sur 180 kilomètres. Le long du parcours, douze refuges et des dizaines de bergeries ou gîtes permettent de récupérer de ses efforts.

Nicolas, journaliste reporter d’images, et Angèle, photographe, ont traversé ce sentier en autonomie durant seize jours à la rencontre des amoureux des sommets venus du monde entier.