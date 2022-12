VIDÉO - Courses de rennes, hôtel glacé... Visitez le paradis du Père Noël, la Laponie

Glacée : jusqu'à -40 degrés. Immense : 40 millions d'hectares. Déserte : moins de trois habitants au kilomètre carré. À l'extrême nord de l'Europe, la Laponie ne se laisse pas conquérir facilement. Le peuple autochtone, les Samis, vit en fonction du climat et de son trésor, les rennes. Ils sont utilisés même pour la course. "Linus est un très bon coureur. Il est très fort et en plus, il est très gentil", assure Frederik Lind, éleveur de rennes en Suède.

Avec ces animaux, une histoire commune de 10.000 ans au rythme immuable de la transhumance. "Pendant l'été, ils sont du côté de la Norvège, vers les côtes. Ensuite, ils commencent à revenir du côté suédois", poursuit l'éleveur dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article. "La meilleure technique pour les regrouper, c'est la motoneige", s'amuse-t-il.