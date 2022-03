Covid-19 en Chine : un protocole sanitaire ultra-strict, des sites touristiques désertés

Même constat dans le célèbre parc de Zhangjiajie qui a inspiré le film "Avatar". Avec sa forêt de pierre classée au patrimoine mondial de l'Unesco et son incroyable ascenseur extérieur, il a pourtant tout pour séduire. Mais derrière la carte postale, le site est quasiment désert. Avant la pandémie, il attirait 13.000 voyageurs par jour. Aujourd'hui, ils sont deux fois moins nombreux, et on comprend vite pourquoi. Un test Covid de moins de deux jours est nécessaire. Il faut aussi montrer tous ses récents déplacements. Et si par malheur, on a voyagé dans une zone où il y a quelques cas de Covid, impossible de rentrer dans le parc.

Conséquence, les échoppes sur place ne font plus recette. Une catastrophe pour Huaigang Zhou, vendeur depuis dix ans. "Aujourd'hui, j'ai gagné deux euros. Avant, c'était au moins 70 euros par jour. Depuis le Covid, mon business perd de l'argent. J'ai la responsabilité financière de mes parents, de mes enfants, de mes beaux-parents. J’ai une énorme pression", constate-t-il, amer. Cette pression est la même pour les grands groupes. À l'hôtel Pullman, à l'entrée du parc, l'hôtel n'est qu'à moitié rempli même pendant les vacances. "Avant l'épidémie, les étrangers représentaient 40% de notre clientèle. Avec la fermeture des frontières et les restrictions de déplacements, on est obligé de se concentrer sur le tourisme régional", déplore la responsable Meirong Tang.