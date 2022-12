Crozon, Renote et Tudy : les secrets de ces presqu'îles bretonnes

Dans les entrailles de Crozon se trouve l'antre du Souffleur, une grotte vivante. Serge et Jean-Marie font partie des rares à pouvoir pénétrer dans cette cavité naturelle. Quand on arrive au bon moment, les vagues rentrent et poussent l'air. Au bout d'un moment, celui-ci va ressortir en faisant un souffle. Puissance des courants et vents têtus font partie du charme de ces presqu'îles méconnues... les surprises d'une Bretagne cachée.