Dans les coulisses d'une paillote : au service des vacanciers

Une étendue de 125 transats alignés, 35 lits les pieds dans le sable et un restaurant de 150 couverts vue sur la mer. Bienvenue dans l’une des plus grandes paillotes de la côte méditerranéenne. Avant l’ouverture, Omar et son équipe préparent la vitrine de la paillote, la plage privée. Ici, tout disparaît fin septembre, il faut donc attirer un maximum de clients en seulement cinq mois. Tout est minutieusement pensé pour les séduire. Comptez tout de même 60 euros pour un lit les pieds dans le sable.